مطار أربيل يسيير أول رحلة جوية دولية منذ حظر الطيران

شهد مطار أربيل الدولي في إقليم كوردستان العراق، مساء أمس، انطلاق أولى الرحلات الدولية بعد حظر استمر أكثر من 5 أشهر.

وقال مدير الإعلام في وزارة الأوقاف بإقليم كردستان، نبز إسماعيل إن 150 معتمرا غادروا، مساء أمس الخميس، مطار أربيل على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية متجهين إلى جدة في السعودية.

وأضاف أن أربعة آلاف شخص من إقليم كردستان سيؤدون العمرة هذا العام.

وفي آخر تصريحاته حول الموضوع، تعهد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في محادثة هاتفية مع زعيم "تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة" في إقليم كردستان، برهم صالح، برفع الحظر عن الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية قبل عيد نوروز، أي الـ21 من مارس الجاري، مع تسديد رواتب موظفي الإقليم.

وكانت السلطات الاتحادية في بغداد قد فرضت حظرا على الرحلات الدولية من مطار أربيل منذ 29 سبتمبر الماضي ردا على استفتاء الاستقلال الذي اُجري بإقليم كردستان.

ورفعت بغداد الحظر جزئيا عن مطاري أربيل والسليمانية، فيما يشمل رحلات الحج والعمرة.

وكانت بغداد قد مددت حظر الرحلات الدولية من مطار أربيل حتى نهاية شهر مايو المقبل.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا