"جيش الإسلام" يوافق على بدء انسحاب مسلحي "النصرة" من الغوطة الشرقية إلى إدلب

أعلن تنظيم "جيش الإسلامي" موافقته على بدء عملية انسحاب عناصر "جبهة النصرة" من منطقة الغوطة الشرقية لدمشق إلى محافظة إدلب شمال سوريا.

وأوضح التنظيم، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة، أنه وافق على إجلاء الدفعة الأولى من عناصر "جبهة النصرة" الموجودين في سجون "جيش الإسلام" والذين تم اعتقالهم خلال العملية الأمنية التي أطلقها يوم 28 أبريل من العام 2017.

وأضاف البيان: "وتم الاتفاق على أن تكون وجهتهم إلى إدلب بناء على رغبتهم".

جيش الإسلام

القيادة العامه pic.twitter.com/AAHSr8gsNM — ياسر دلوان (@Yasser_Delwan) 9 марта 2018 г.

وقال التنظيم في البيان إن قراره جاء بالتشاور مع الأمم المتحدة وعدد من الأطراف الدولية وممثلي المجتمع المدني من الغوطة الشرقية.

وفي غضون ذلك، أفاد التلفزيون السوري بوصول عدد من المسلحين مع عائلاتهم إلى معبر مخيم الوافدين في الغوطة الشرقية في طريقهم إلى ريف إدلب.

المصدر: تويتر + وكالات

رفعت سليمان