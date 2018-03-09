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وفد برلماني ألماني ينهي زيارة لسوريا

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وفد برلماني ألماني ينهي زيارة لسوريا
سانا
رئيس الوفد البرلماني الألماني الذي زار سوريا كريستيان بليكس
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دعا رئيس الوفد البرلماني الألماني كريستيان بليكس الذي يزور سوريا، السياسيين الألمان والأوروبيين لزيارة البلد لـ"يعلموا بأنفسهم حقيقة الوضع" وأن لا يعتمدوا على التقارير الإعلامية.

وأكد رئيس الوفد البرلماني الألماني كريستيان ضرورة فتح قنوات حوار بين سوريا وألمانيا وصولا إلى تفاهم مشترك.

وفي تصريح صحفي، الجمعة، في ختام زيارته لسوريا التي استمرت 5 أيام، رأى بليكس أن الزيارة شكلت فرصة ليحصل أعضاء الوفد على معلومات حول جميع القضايا التي كانت تشغل بالهم عن حقيقة ما يحصل.

المصدر: سانا

ياسين بوتيتي

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