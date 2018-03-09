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مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل

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مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل
@qudsn / شبكة قدس الإخبارية
مقتل فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل
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قالت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، إن شابا فلسطينيا قتل برصاص القوات الإسرائيلية في الخليل.

وأعلن مدير عام مستشفى الخليل الحكومي، محمد وليد زلوم، أن الشاب محمد زين الجعبري (24 عاما) توفي متأثرا بإصابته الخطرة التي أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر.

وكانت مواجهات قد اندلعت في منطقة باب الزاوية وسط الخليل، أصيب خلالها بالرصاص.

جدير بالذكر أن الشاب الذي لقي مصرعه معاق وهو أبكم وأصم.

المصدر: RT + وكالات

ياسين بوتيتي

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