مقتل طبيب وأفراد عائلته طعنا في بغداد

قتل طبيب مسيحي وأفراد عائلته طعنا بسكاكين على أيدي مسلحين اقتحموا منزله شرقي بغداد.

وقال مصدر مطلع، بحسب ما ذكرته "السومرية نيوز" اليوم الجمعة، إن "مجموعة مسلحة اقتحمت في ساعة متقدمة من ليلة أمس منزل طبيب في منطقة المشتل شرقي العاصمة بغداد، وأقدمت على قتله وعائلته المكونة من والدته وزوجته طعنا بالسكاكين"، لافتا إلى أن "العائلة من المكون المسيحي".

وأضاف المصدر أن المسلحين سرقوا أموالا ومجموعة من المقتنيات الموجودة في المنزل، مبينا أنه "تم نقل جثامين القتلى إلى دائرة الطب العدلي".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة.

المصدر: وكالة السومرية

إينا أسالخانوفا