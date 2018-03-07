الوكالة الوطنية للإعلام: قتيل وجرحى في اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية بمخيم شاتيلا في لبنان

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بمقتل شخص وإصابة آخرين في اشتباكات عنيفة في مخيم شاتيلا بين حركة "فتح الانتفاضة" و"قوات الصاعقة".

وأوضحت الوكالة، أن القتيل شقيق مسؤول مكتب فتح الانتفاضة، مضيفة أنه جرى نقل بعض الجرحى إلى مستشفى "حيفا"، وبعضهم الآخر ممن لم تصدر بحقهم مذكرات عدلية إلى مستشفى "المقاصد".

وأشارت الوكالة اللبنانية في وقت لاحق، إلى أن حالة من الهدوء عادت لتسود المخيم بعد الاشتباكات.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام