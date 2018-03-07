الدفاع الروسية: تراجع وتيرة قصف الغوطة الشرقية

أكد المتحدث باسم مركز المصالحة الروسي في سوريا اللواء فلاديمير زولوتوخين تراجع وتيرة قصف الممر الإنساني في الغوطة الشرقية خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى أن الوضع لا يزال متوترا.

وأعلن الجنرال الروسي في تصريح صحفي: "رصدت خلال الساعات الـ24 الماضية 6 انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار​​​، ونؤكد في الوقت ذاته تراجع وتيرة القصف على الممر الإنساني في الغوطة الشرقية خلال الأيام الأخيرة، كما توقف إطلاق النار من قبل القناصة".

ودعا اللواء زولوتوخين المسلحين مجددا إلى مغادرة الغوطة الشرقية وإعطاء الفرصة لمن يرغب بالخروج منها، مؤكدا تقديم ضمانات الأمن وتوفير وسائل نقل لازمة وتحقيق الحراسة على طول الطريق.

المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين