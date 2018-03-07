أردوغان وروحاني يتفقان على ضرورة تطبيق وقف إطلاق النار في الغوطة

اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني على ضرورة تسريع الجهود لتطبيق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وشدد الزعيمان، خلال اتصال هاتفي اليوم، على بذل بلديهما إلى جانب روسيا، جهودا مشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار في الغوطة، حسبما ذكر مصدر في مكتب الرئاسة التركية.

وكان أردوغان اتصل هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت متأخر من يوم أمس لمناقشة التطورات الأخيرة في الغوطة الشرقية.

وأكد الكرملين، على أن الرئيسين أكدا خلال الاتصال، على الأهمية الكبيرة للجهود التي تبذلها موسكو وأنقرة وطهران من أجل التطبيق الكامل للهدنة في الغوطة وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي.

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المصدر: وكالات

علي جعفر