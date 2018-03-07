الجيش السوري يتقدم لمسرابا ليشطر الغوطة الشرقية

تواصل وحدات الجيش السوري تقدمها للسيطرة على مسرابا من أجل شطر الغوطة الشرقية لقسمين والفصل بين دوما وحرستا بما يمكنها من إحكام الطوق على المسلحين وتحرير المزيد من المناطق.

وأفادت مراسلتنا أن الجيش بدأ عملية عسكرية في بلدة بيت سوا ويتقدم على محور بلدة حمورية في الغوطة الشرقية.

وذكرت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر عسكرية أن وحدات الجيش نفذت خلال الساعات القليلة الماضية عمليات مكثفة في محيط حوش الأشعري ومزارع المحمدية والريحان وبلدات مسرابا وبيت سوا ومزارعهما في القطاع الأوسط بالغوطة الشرقية.

من جهته أكد ضابط سوري من القوات العاملة في جبهة الغوطة لـRT أمس الثلاثاء، أن "السيطرة على مسرابا وبيت سوى ستكون بمثابة سلسلة الدومينو لتساقط معاقل المسلحين في نقاط الغوطة بريف دمشق".

وتبعد وحدات الجيش عن الالتقاء بالقوات في محور إدارة المركبات حوالي أقل من 3 كم فقط، وفي حال وصول القوات إلى إدارة المركبات من محور مسرابا ستكون الغوطة الشرقية قد شطرت إلى قسمين، وبالتالي فرض حصار جديد على مسلحي جيش الإسلام في دوما و أحرار الشام في حرستا شمالا، ومسلحي فيلق الرحمن والنصرة جنوبا.

وكانت وحدات الجيش سيطرت أمس على بلدة المحمدية وقرية حوش الأشعري بشكل كامل بعد أن دحرت الإرهابيين منهما لتسيطر بذلك على نحو 40% من المساحة التي يسيطر عليها المسلحون في الغوطة الشرقية.

وبالتوازي مع عملياته العسكرية يواصل الجيش تأمين الممر المحدد عبر مخيم الوافدين بالتنسيق مع مركز المصالحة الروسي، لخروج المدنيين المحاصرين في الغوطة الشرقية حيث اتخذ الجيش بالتعاون مع الجهات المختصة منذ 9 أيام جميع الاستعدادات اللوجستية لاستقبال المدنيين الخارجين من الغوطة.

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المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله