مظاهرات في الغوطة الشرقية تطالب بخروج المسلحين

أظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها RT ، خروج مظاهرات في أحياء مسرابا وحمورية في الغوطة الشرقية تطالب المسلحين بالخروج وترفع علم الدولة السورية.

ورحب الأهالي بدخول الجيش إلى بعض المناطق وتحريرها من سيطرة المسلحين والإرهابيين.

وأعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن بعض المسلحين في الغوطة الشرقية مستعدون لمغادرتها مع عائلاتهم، في حين يرفض بعضهم الآخر هذا الخيار.

مصادر أهلية: شباب من أهالي بلدة #مسرابا في #الغوطة_الشرقية يخرجون في شوارع البلدة ويدعون الأهالي لكسر الخوف والانتفاض بوجه المجموعات الإرهابية التي تحتل بلدتهم#الإعلام_الحربي_المركزي — الإعلام الحربي المركزي (@C_Military1) 6 марта 2018 г.

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وكانت وحدات من الجيش السوري والقوى الرديفة قد استعادت أمس الثلاثاء كامل المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى ومعظم مناطق الريحان، إضافة لسيطرتها الكاملة على بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

المصدر: RT