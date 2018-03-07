أصغر دول العالم عمرا تطلب رسميا عضوية الجامعة العربية!

طلبت جنوب السودان رسميا الانضمام إلى جامعة الدول العربية، وفي حال قبول طلب جوبا، سيرتفع عدد الدول الأعضاء في هذه المنظمة الإقليمية إلى 23 دولة.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن جمهورية جنوب السودان سلمت الأمانة العامة للجامعة العربية مذكرة رسمية للانضمام إلى عضوية الجامعة العربية.

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ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي بالجامعة العربية، أن هذه المذكرة ستعرض على مجلس الجامعة الذي سينعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية في دورته 149 بمقر الأمانة العامة في القاهرة.

يذكر أن جنوب السودان أصبح دولة مستقلة في 9 يوليو 2011، عقب استفتاء بشأن الاستقلال عن السودان الأم، صوت لصالحه أكثر من 98% من مواطني المنطقة.

المصدر: وكالات

محمد الطاهر