سلاح الجو الليبي: سنواجه أي تهديد في الجنوب بالذخيرة الحية!
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حذرت غرفة عمليات سلاح الجو الليبي من أن طائراتها ستتعامل بالذخيرة الحية مع أي هدف في جنوبي البلاد يهدد أمن ليبيا وسلامة أراضيها.
وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأن غرفة عمليات سلاح الجو الليبي التابعة للقيادة العامة للجيش بقياد المشير خليفة حفتر بدأت في تنفيذ "لطلعات الجوية للطيران الحربي من قاعدة براك الشاطئ الجوية بشكل مكثف، مع استطلاع كل مناطق الجنوب".
ولفتت الوكالة أن هذا النشاط الجوي الحربي في جنوب ليبيا يأتي في إطار عملية تأمين الجنوب التي أطلقها مؤخرا القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بهدف استتباب الأمن "وفرض هيبة الدولة ومنع أي اعتداء خارجي ورصد أية تحركات مشبوهة".
المصدر: وال
محمد الطاهر
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