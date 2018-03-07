غوتيرش يدعو الجميع إلى الالتزام بإيصال المساعدات إلى الغوطة الشرقية

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أطراف النزاع في سوريا إلى السماح الفوري بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها ولا سيما في الغوطة الشرقية.

وقال غوتيريش إنه "يحضّ كل أطراف النزاع في سوريا على السماح فورا بوصول آمن بلا عوائق للقوافل التالية لتسليم المساعدات التي يحتاجها مئات الآلاف من الناس، ولا سيما في مدينة دوما، وبموعدها المقرر في الـ8 من مارس".

بيان غوتيرش يأتي قبل عقد مجلس الأمن مشاورات طارئة اليوم بمبادرة من فرنسا وبريطانيا لمناقشة سير تنفيذ القرار الأممي الذي تم تبنيه نهاية فبراير حول الوضع الإنساني في سوريا وخاصة في الغوطة الشرقية.

وكانت قافلة إنسانية مكونة من 46 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية قد دخلت إلى دوما في الغوطة الشرقية مؤخرا، إلا أن 14 شاحنة لم تتمكن من تفريغ حمولتها بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتتال الذي وقع بين العناصر المسلحة هناك لاختلافها على تقاسم المعونات الإنسانية التي حملتها القافلة.

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وأعلنت الأمم المتحدة أمس أنها تحضّر لإرسال قافلة مساعدات جديدة إلى غوطة دمشق الشرقية بعد أن أوقفت العملية الأولى أمس لأسباب أمنية.

المصدر: إنترفاكس

نتاليا عبدالله