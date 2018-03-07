على ضفاف بحيرة قارون.. فيديو نادر يجمع عبد العزيز آل سعود وونستون تشرشل!

بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريطا مصورا نادرا يجمع عبد العزيز آل سعود وونستون تشرشل في مصر.

وأوضحت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن اللقاء الذي جمع عبد العزيز آل سعود ورئيس الحكومة البريطاني حيتها ونستون تشرشل جرى في "فندق الأوبرج الواقع على ضفاف بحيرة قارون في مدينة الفيوم المصرية".

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ولفتت الصحيفة إلى أن ذلك اللقاء يعد "البداية الحقيقية للعلاقة الوطيدة بين المملكتين، إذ أرسى المؤسس دعائم هذه الصداقة بلقائه تشرشل عام 1945م في ظرف تاريخي عالمي، قبيل نهاية الحرب العالمية الثانية، وذلك لتأكيد على سياسة الصداقة بين البلدين، ومضامين معاهدة جدة التي وقعتها الحكومتان السعودية والبريطانية عام 1927".

ولفت المصدر إلى "تشابه الظرف التاريخي لزيارة ولي العهد لبريطانيا، مع لقاء المؤسس ورئيس الوزراء البريطاني، إذ يواجه العالم ظرفا تاريخيا مهما يتمثل في خطر الإرهاب والتطرف الذي يضرب بمخالبه الحادة أرجاء العالم، وسيكون الإرهاب أحد أبرز الملفات على طاولة الأمير محمد بن سلمان ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي".

المصدر: سبق

محمد الطاهر