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الدفاع الروسية: المسلحون في الغوطة الشرقية مستمرون في قصف السفارة الروسية في دمشق

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الدفاع الروسية: المسلحون في الغوطة الشرقية مستمرون في قصف السفارة الروسية في دمشق
Sputnik Mikhail Voskresensky
(صورة أرشيفية)
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أفاد مركز المصالحة الروسي في سوريا، بأن المسلحين في الغوطة الشرقية، يواصلون استهداف السفارة الروسية والبعثة التجارية الروسية ومركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة، الواقعة في دمشق.

وقال رئيس المركز، اللواء يوري يفتوشينكو: "تتواصل الهجمات من الأراضي الخاضعة لسيطرة المسلحين (في الغوطة الشرقية)، على دمشق، بما في ذلك سفارة الاتحاد الروسي والبعثة التجارية الروسية ومركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة".

وأضاف أن الجماعات المتشددة، الناشطة في الغوطة الشرقية، تستهدف باستمرار القوات الحكومية لدفعها على الرد بالمثل.

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المصدر: تاس

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