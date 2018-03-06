الدفاع الروسية تكشف تفاصيلا عن تحطم طائرة "أنطونوف – 26" في سوريا

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن تفاصيل جديدة حول تحطم طائرة النقل العسكرية المنكوبة من طراز "أنطونوف – 26" أثناء هبوطها في قاعدة حميميم في سوريا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان، إنه "أثناء اقتراب الطائرة من مطار حميميم، كانت الظروف الجوية عادية.. وكانت الطائرة تنفذ مهمة من قاعدة كويريس الجوية في محافظة حلب إلى قاعدة حميميم في اللاذقية.

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وأضاف البيان: "قائد الطائرة طيار من الدرجة الأولى، ونفذ رحلات جوية على هذا النوع من الطائرات لأكثر من 3000 ساعة، وأدى مرارا عملية الهبوط في مطار حميميم".

وأشارت الدفاع الروسية، إلى أنه نتيجة هذه المأساة، "لقي 27 ضابطا، بمن فيهم لواء واحد مصرعهم، فضلا عن ضباط صف وجنود متعاقدين".

وأكدت أنه لم يكن أي مدني على متن الطائرة المنكوبة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

إياد قاسم