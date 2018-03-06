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السيسي وابن سلمان يطلعان على عملية ترميم الأزهر

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السيسي وابن سلمان يطلعان على عملية ترميم الأزهر
Reuters Handout .
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وشيخ الأزهر أحمد الطيب
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دشن الرئيس المصري وضيفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ترميم الجامع الأزهر عقب اكتماله، بحضور شيخ الأزهر أحمد الطيب، وعدد من كبار مسؤولي البلدين.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن "عملية ترميم الجامع الأزهر تمت بدعم من المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وبرعاية ودعم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز".

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وتفقد الرئيس السيسي وضيفه خلال الزيارة أعمال الترميم، واستمعا إلى شرح من وزير الآثار والمسؤولين بالأزهر عن تاريخ إنشائه، ومراحل عملية الترميم.

وأضاف راضي، أن "الرئيس والإمام الأكبر وجها الشكر للمملكة على دعمها".

من جانبه، أعرب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حرص بلاده على المشاركة في عملية الترميم، مشيرا إلى سعادته بقيام الشركات السعودية بدورها في مصر، والتي وصفها "بالعزيزة الغالية".

المصدر: وكالات

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