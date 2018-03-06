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بالصور.. لندن تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي

أخبار العالم العربي

بالصور.. لندن تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي
Reuters Charles Platiau
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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورا للوحات ومظاهر ترحيبية في شوارع لندن تحضيرا لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

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وتشكل لندن المحطة الثانية بعد القاهرة في أولى جولات ولي العهد السعودي الخارجية، منذ تسميته وليا للعهد في يونيو من العام الماضي.

المصدر: تويتر

أحمد باديان

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