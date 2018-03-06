بالصور.. لندن تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورا للوحات ومظاهر ترحيبية في شوارع لندن تحضيرا لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
مدينة الضباب ( لـنـدن ) ترحب— راجح الحارثي #العز (@rajeh_90) ٥ مارس، ٢٠١٨
ب أحد أهم قادات العالم #محمد_بن_سلمان 🇸🇦 pic.twitter.com/aK7Pmu6ov7
بريطانيا ... #لندن تستعد لإستقبال سمو الأمير #محمد_بن_سلمان ..الكثير من الاتفاقيات والقرارات الهامة في الطريق .. ونعم بحزم الرجال العالم سيقول #قضيه_قطر_تافهه_جدا و #السعودية ومن معها فقط هم سادة المنطقة وعلى دول ك #إيران وتركيا فهم ذلك.— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٦ مارس، ٢٠١٨
Yes United KingdomS..#امجد_طهpic.twitter.com/5qWRAOiVLI
استعدادات بريطانية لاستقبال الامير محمد بن سلمان. وهذه احدى اللوحات الترحيبية. بريطانيا تدفع بقوة لتحقيق الأفضل اقتصاديا وعسكريا من منظور مصالحها: صفقة طائرات التايفون، وطرح اسهم ارامكو في لندن واستثمارات متبادلة. ذٌكر كل هذا في الصحف البريطانية في اليومين الماضيين. تنويع مهم لنا pic.twitter.com/iIbgPXexO0— د محمدالصبانAlSabban (@sabbanms) ٥ مارس، ٢٠١٨
صور | ولي العهد الامير محمد بن سلمان تزيّن شوارع العاصمة البريطانية لندن قبل زيارته لها.— مجتمعنا (@KSASociety) ٦ مارس، ٢٠١٨
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وتشكل لندن المحطة الثانية بعد القاهرة في أولى جولات ولي العهد السعودي الخارجية، منذ تسميته وليا للعهد في يونيو من العام الماضي.
المصدر: تويتر
أحمد باديان