بالصور.. لندن تستعد لاستقبال ولي العهد السعودي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، صورا للوحات ومظاهر ترحيبية في شوارع لندن تحضيرا لزيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

مدينة الضباب ( لـنـدن ) ترحب

ب أحد أهم قادات العالم #محمد_بن_سلمان 🇸🇦 pic.twitter.com/aK7Pmu6ov7 — راجح الحارثي #العز (@rajeh_90) ٥ مارس، ٢٠١٨

بريطانيا ... #لندن تستعد لإستقبال سمو الأمير #محمد_بن_سلمان ..الكثير من الاتفاقيات والقرارات الهامة في الطريق .. ونعم بحزم الرجال العالم سيقول #قضيه_قطر_تافهه_جدا و #السعودية ومن معها فقط هم سادة المنطقة وعلى دول ك #إيران وتركيا فهم ذلك.

Yes United KingdomS..#امجد_طهpic.twitter.com/5qWRAOiVLI — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٦ مارس، ٢٠١٨

استعدادات بريطانية لاستقبال الامير محمد بن سلمان. وهذه احدى اللوحات الترحيبية. بريطانيا تدفع بقوة لتحقيق الأفضل اقتصاديا وعسكريا من منظور مصالحها: صفقة طائرات التايفون، وطرح اسهم ارامكو في لندن واستثمارات متبادلة. ذٌكر كل هذا في الصحف البريطانية في اليومين الماضيين. تنويع مهم لنا pic.twitter.com/iIbgPXexO0 — د محمدالصبانAlSabban (@sabbanms) ٥ مارس، ٢٠١٨

صور | ولي العهد الامير محمد بن سلمان تزيّن شوارع العاصمة البريطانية لندن قبل زيارته لها.

:

- pic.twitter.com/Ey4iB418tW — مجتمعنا (@KSASociety) ٦ مارس، ٢٠١٨

إقرأ المزيد

وتشكل لندن المحطة الثانية بعد القاهرة في أولى جولات ولي العهد السعودي الخارجية، منذ تسميته وليا للعهد في يونيو من العام الماضي.

المصدر: تويتر

أحمد باديان