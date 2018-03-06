الدفاع الروسية: القافلة الأممية كانت مستعدة لإجلاء ألف مدني عن الغوطة الشرقية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "القافلة الأممية التي دخلت الغوطة الشرقية أمس، كانت على استعداد لإجلاء ما يصل إلى ألف مدني لكنها لم تتمكن من إجلاء سوى 13 شخصا فقط، بينهم خمسة أطفال".

وأشارت إلى أن مركز المصالحة الروسي، تمكن أمس الاثنين من تنسيق دخول قافلة مساعدات إلى الغوطة الشرقية ضمت 46 شاحنة محملة بـ247 طنا من المواد الغذائية والضروريات الأساسية للمدنيين.

وأضافت أن 14 شاحنة منها لم تتمكن من إفراغ كامل حمولتها بسبب احتدام الوضع الأمني وإطلاق النار الذي اضطرها للمغادرة، على أن تعود لاحقا في قوام قافلة مساعدات أخرى.

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وأفادت مراسلتنا في دمشق، نقلا عن مصدر مطلع بأن القافلة تعرضت في وقت متأخر من الليلة الماضية لإطلاق النار من عناصر "جبهة النصرة"، وسط اشتباكات اندلعت بين المجموعات المسلحة لاختلافها على تقاسم المعونات الإنسانية التي حملتها القافلة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

نتاليا عبدالله