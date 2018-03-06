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الجيش السوري يدق أسفينا في الغوطة الشرقية

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الجيش السوري يدق أسفينا في الغوطة الشرقية
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استعادت وحدات من الجيش السوري والقوى الرديفة اليوم كامل المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى في الغوطة الشرقية بريف دمشق.

ويواصل الجيش السوري تقدمه باتجاه عمق الغوطة الشرقية بعد أن حرر أكثر من ثلثها وأصبح على مشارف دوما المعقل الرئيس لما يسمى "جيش الاسلام" سعيا منه لاستكمال حزام يفصل دوما في شمال الغوطة الشرقية عن حرستا غربها، وبذلك يضيق الجيش الخناق على المسلحين.

إلى ذلك أفادت مراسلتنا أن وحدات الجيش تمكنت من السيطرة على معظم مناطق الريحان، إضافة لسيطرتها الكاملة على بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية.

وكان الجيش السوري تمكن من السيطرة على المنطقة الممتدة من جنوب بلدة الشيفونية وصولا إلى شمال بلدة حوش الأشعري، وسيطر على مناطق في أطراف الغوطة الشرقية تشكل نحو 36% من رقعة سيطرة الجماعات المسلحة.

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المصدر: RT، وكالات  

نتاليا عبدالله 

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