أردوغان: لا ضرر في "غصن الزيتون" وما تشهده الغوطة يفوق التصور!

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أحدا لا يستطيع الادعاء بتضرر أي مدني في عفرين جراء عملية "غصن الزيتون" منوها بأنها ستتواصل بوتيرة أسرع.

وقال أردوغان في كلمة أمام أعضاء الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة اليوم: "لا يمكن لأحد الادعاء بتضرر أي مدني بالعملية. "غصن الزيتون" ستستمر وبوتيرة أسرع من الآن فصاعدا، طهّرنا 700 كيلو متر مربع في عفرين السورية من التنظيمات الإرهابية، وهذه المساحة باتت تحت سيطرتنا".

وهاجم أردوغان مجلس الأمن الدولي واتهمه "بخداع العالم" معتبرا أن ما يجري في الغوطة الشرقية هو انتهاك لقرارات المجلس، وقال: "لا يستطيع العقل والحس استيعاب ما يجري في الغوطة الشرقية، وتبا لمجلس الأمن".

يذكر أن مجلس الأمن كان قد تبنى بالإجماع القرار 2401، في 24 فبراير الماضي، القاضي بوقف جميع الأعمال العسكرية لمدة 30 يوما على الأقل في سوريا.

وكان ناشطون قد أفادوا بأن القوات التركية تواصل استهداف المدنيين والجوامع والمباني السكنية في شمال غربي عفرين، فضلا عن استهدافها قافلة من المساعدات سيّرها الصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري إلى عفرين.

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المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله