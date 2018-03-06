قتلى وجرحى بقذائف أطلقها مسلحون على أحياء متفرقة في دمشق

أفادت مراسلتنا في دمشق بمقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح جراء سقوط قذائف أطلقها مسلحون على مدينة جرمانا في ريف دمشق وأحياء متفرقة وسط العاصمة.

وذكرت وكالة "سانا" السورية، أن قذيفتين أطلقهما المسلحون على حي باب توما سقطتا في منطقة الجورة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين أحدهما طفل ووقوع أضرار مادية لحقت المنازل والممتلكات.

وأضافت أن المجموعات الإرهابية استهدفت حي عش الورور بقذيفة واحدة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية.

وفي مدينة جرمانا، طالت القذائف ساحة السيوف ومنطقة كرم الصمادي ما تسبب بمقتل 3 وإصابة 8 مدنيين بجروح بعضها خطيرة.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله