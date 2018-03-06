"اليونيسف": مقتل ألف طفل في سوريا منذ مطلع 2018

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" اليوم عن مقتل ما لا يقل عن ألف طفل في سوريا خلال العام الجاري، وسط تدهور حاد للوضع الإنساني في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة دمشق.

وقال كريستوف بوليراك من "اليونيسف": "قتل ما لا يقل عن 1000 طفل منذ بداية العام لغاية الآن في عموم سوريا".

وأضاف: "أصبحت الحياة تحت الأرض أمر اعتيادي للمدنيين المتواجدين في مناطق سيطرة المسلحين في الغوطة الشرقية، إذ تلجأ الأسر إلى الأقبية منذ الشهر الماضي، وبعض هذه الأقبية يضم 200 شخص".

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وتتواصل الاشتباكات بين وحدات الجيش السوري والقوى الرديفة من جهة، والجماعات المسلحة الإرهابية في أطراف الغوطة الشرقية التي تسيطر عليها جماعات مسلحة أولها "جبهة النصرة"، وسط تقدم ملحوظ للجيش السوري.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله