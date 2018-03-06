قافلة المساعدات الإنسانية التالية ستدخل الغوطة الشرقية الخميس

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم الثلاثاء أن قافلة المساعدات الإنسانية الثانية ستدخل الغوطة الشرقية في ريف دمشق الخميس القادم.

وقال فلاديمير زولوتوخين المتحدث باسم المركز للصحفيين: "عقب العمل الإنساني في مدينة دوما أمس الاثنين، بحثنا مع ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية الخطوات التالية لتنسيق إرسال قوافل إنسانية جديدة إلى الغوطة الشرقية، وتم تحديد الخميس موعدا لذلك".

وأضاف: "تم التوصل إلى اتفاق حول الاجتماع الذي سيبحث الاقتراحات التي سبق وطرحها المنظمون استنادا إلى نتائج هذه العملية الإنسانية".

يشار إلى أنه أدخلت أمس الاثنين أول قافلة مساعدات إنسانية مكونة من 46 شاحنة إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية بمساعدة من المركز الروسي للمصالحة، محملة بـ247 طنا من المعونات الإنسانية.

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وأشار المتحدث باسم المركز الاثنين إلى أن ممثلي المنظمات الدولية أعربوا عن امتنانهم لمركز المصالحة لتأمينه طرق وصول هذه القافلة.

ودخلت الهدنة الإنسانية المعلنة في الغوطة الشرقية بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يومها الثامن، إذ تبدأ من الساعة الـ9 صباحا وتستمر حتى الـ2 من بعد الظهر يوميا، فيما لا يزال المسلحون يحتجزون المدنيين ويمنعونهم من الخروج عبر معبر إنساني فتحه الجيش السوري هناك.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان