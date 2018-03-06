أستانا تعلن الـ15 من مارس موعدا لبحث تحرير المعتقلين والرهائن في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية أن اجتماعا للمسؤولين المعنيين والفريق المكلف بقضايا الإفراج عن المعتقلين في سوريا سينعقد عشية اجتماع وزراء الدول الضامنة في منتصف الشهر الجاري.

وقال مصدر في الخارجية الكازخستانية اليوم الثلاثاء: "عشية اجتماع وزراء الدول الضامنة في الـ15 من مارس، تقرر عقد اجتماع يضم المسؤولين المعنيين ومجموعة العمل المشتركة المكلّفة بقضايا تحرير المعتقلين والرهائن ونقل جثث المحتجزين والبحث عن المفقودين" في سوريا.

وأشار إلى أنه "وفقا للمعلومات الواردة من الدول الضامنة لعملية أستانا حول سوريا، يجتمع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في العاصمة الكازخستانية أستانا في الـ16 من مارس" لبحث سبل تسوية الأزمة السورية.

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وتابع: "اجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا في أستانا، سينعقد بلا مراقبين وبمعزل عن مشاركة الأطراف السورية. وحسب معلومات وردت من وزارة الخارجية الروسية، سيتم دعوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا للاجتماع".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان