قمة ثلاثية محتملة بين بوتين وأردوغان وروحاني في أبريل

أعلنت الخارجية التركية اليوم الثلاثاء عن قمة ثلاثية محتملة بين الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني في أبريل المقبل لبحث الأزمة السورية.

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حاني أقصوي: "رؤساء تركيا وروسيا وإيران سيبحثون الشأن السوري وتطورات الوضع في سوريا في اجتماع يعقد في إسطنبول في الرابع من أبريل المقبل".

وأضاف أنه سيتم بحث التحضير للقمة وجدول أعمالها على مستوى وزراء خارجية الدول الثلاث في أستانا العاصمة الكازاخستانية في الـ16 من مارس الجاري.

إقرأ المزيد

وفي إطار جهود التسوية في سوريا، أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية اليوم عن اجتماع سينعقد في الـ16 من مارس في العاصمة الكازخستانية أستانا، بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا لبحث الوضع في سوريا.

كما سيبحث المعنيون والفريق المكلف حسب الخارجية الكازاخستانية، قضايا تحرير المعتقلين والرهائن والمفقودين في سوريا عشية اجتماع وزراء الدول الضامنة في أستانا.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله