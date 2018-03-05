السعودية.. السجن 10 سنوات لـ"قاعدي" أيد تفجير المساجد

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكما بالسجن بحق "قاعدي" يحمل الجنسية اليمنية 10 سنوات بعد إدانته بالإنتماء للتنظيم الإرهابي والتحريض على التطرف وتفجير المساجد.

وأدانته المحكمة أيضا "بإعداد وإرسال تغريدات عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" تمس النظام العام وتتضمن تكفير الحكومتين السعودية والكويتية، بالإضافة إلى تأييده للتفجير الذي وقع في أحد مساجد الكويت، والثناء على تنظيم "داعش" لتبنيه التفجير، وتخزينه في حسابه تغريدات مسيئة لحكومة المملكة وولاة أمرها".

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وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه 10 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، وإبعاده عن الأراضي السعودية بعد انتهاء فترة محكومتيه، ومصادرة الحاسب الآلي وملحقاته وأجهزة الجوال وشريحتي الاتصال اللتين ضبطتا بحوزته في القضية.

المصدر: عكاظ

أحمد باديان