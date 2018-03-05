العبيدي: نخشى أن يكون إغلاق الملحقيات الليبية إملاءات خارجية

وصف الملحق العسكري الليبي لدى روسيا الاتحادية نقيب سراج العبيدي، قرار إغلاق الملحقيات الليبية بناء على قرار وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بـ"غير الحكيم".

وأكد في حوار مع صحيفة "المتوسط" الليبية، أن "قرار إغلاق الملحقيات لا علاقة له بالمؤسسة العسكرية بالشرق تحت قيادة المشير خليفة حفتر أو في الغرب بقيادة وزير الدفاع المهدي البرغثي".

وأرجع العبيدي الأسباب الحقيقية في اتخاذ مثل هذه الخطوة إلى قرار من وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة، موجه إلى السفارات الليبية ورؤساء البعثات الليبية بمغادرة البلاد التي يعملون فيها.

وقال، "بوصفنا ملحقية عسكرية واجهتنا مشكلة، لأننا كملحقين عسكريين في المجمل لا نتبع لوزارة الخارجية، وإنما حلقة اتصال فقط ونتبع بشكل مباشر للمؤسسة العسكرية".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أنهم استلموا أوامر من الجهات العسكرية، في الشرق والغرب، بعدم تسليم الملحقية أو مغادرة البلاد حتى قدوم البديل.

وعن أبرز الصعوبات التي يواجهونها، قال العبيدي، "أبرز تلك الصعوبات هي انتهاء تأشيرات الإقامة وانتهاء صلاحيات جوازات السفر، وغيرها من التصاريح اللازمة. وتوقف المرتبات منذ مدة طويلة".

وأبدى الملحق العسكري الليبي خشيته من أن يكون قرار وزارة خارجية الوفاق أتى "نتيجة لإملاءات من خارج ليبيا"، وتمنى على المسؤولين في ليبيا أن يعيدوا النظر في القرار لما يترتب عليه من آثار جسيمة تدفعها البلاد.

وشدد العبيدي على أن روسيا تقف على مسافة واحدة من الأطراف الليبية كافة، وليست داعمة لأي طرف على حساب آخر، كما أنها لم تتدخل على الأرض في أي مسائل متعلقة بالشؤون العسكرية كوجود خبراء أو ذخائر أو تبادل معلومات.

المصدر: المتوسط الليبية