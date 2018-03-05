مصر والسعودية تعلنان تأسيس صندوق استثماري بـ 16 مليار دولار لضخ الاستثمارات المشتركة

أعلنت الرئاسة المصرية، عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين مصر والسعودية في إطار زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان آل سعود، إلى مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها في مجال الاستثمار تهدف إلى دفع التعاون الثنائي في القطاع التنموي من خلال المشروعات الاستثمارية الضخمة بين البلدين، وتأسيس صندوق استثماري مصري سعودي بإجمالي مبلغ 16 مليار دولار.

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وأكد راضي أن الصندوق وجد لضخ الاستثمارات السعودية في تلك المشروعات في عدد من محافظات مصر.

ووصل الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة مساء الأحد في زيارة رسمية تستغرق 3 أيام، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكبار المسؤولين المصريين.

المصدر: وكالات