مراسلتنا: الجيش السوري يسيطر على بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية
Reuters Bassam Khabieh
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أفادت مراسلتنا بأن الجيش السوري تمكن من استعادة السيطرة على بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية بريف دمشق.
وتواصل وحدات الجيش عملياتها ضد المجموعات المسلحة في الغوطة الشرقية، بالتوازي مع مواصلة تأمين الممر الإنساني المحدد لخروج المدنيين المحاصرين باتجاه مخيم الوافدين.
وكان الجيش سيطر خلال اليومين الماضيين على بلدة النشابية وقرى ومزارع أوتايا وحوش الصالحية وكتيبة الدفاع الجوي وغيرها من المناطق، بعد عمليات عسكرية مكثفة.
المصدر: RT + سانا
علي جعفر
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