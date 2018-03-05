بوتين وماكرون يؤكدان على ضرورة تنفيذ قرار 2401 حول سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بينهما على ضرورة تنفيذ القرار الأممي رقم 2401 حول سوريا.

وجاء في بيان للكرملين أنه جرى خلال المكالمة "التأكيد على ضرورة تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2401، بما في ذلك إجلاء المدنيين من المناطق التي تشهد عمليات قتالية وضمان إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية وغيرها من المناطق السورية، وتقديم المساعدات الطبية للسكان".

وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على مواصلة الاتصالات على مختلف المستويات من أجل المساهمة في تسوية النزاع بسوريا.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين بحث مع نظيره الفرنسي، في اتصال هاتفي، الوضع في سوريا.

من جهته، أفاد قصر الإليزيه في بيان أن ماكرون حث الرئيس بوتين للضغط على دمشق "لاحترام قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أن على السلطات السورية إيقاف ما أسماه "القصف العشوائي" و"الحصار ضد المدنيين".

المصدر: وكالات

أنطون زوييف