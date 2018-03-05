ماي تعتزم إطلاع بن سلمان على مخاوف بلادها تجاه اليمن

ذكر متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أنها ستطلع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته إلى بريطانيا هذا الأسبوع، على مخاوف لندن تجاه الوضع الإنساني في اليمن.

ونقلت "رويترز" عن متحدث ماي قوله: "من المتوقع أن تعبّر رئيسة الوزراء عن مخاوفنا تجاه الحالة الإنسانية هناك".

وأضاف: "سترحب بالخطوات التي اتخذتها السعودية في الآونة الأخيرة للتعامل مع الأزمة اليمنية، لكنها ستؤكد على أهمية تحرير حركة المساعدات الإنسانية، والتجارة اليمنية بشكل كامل وعبر الموانئ".

تجدر الإشارة إلى أن لندن اقترحت في منتصف الشهر الماضي على مجلس الأمن، الإشادة بالسعودية والإمارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار دولار لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في اليمن.

وكانت الأمم المتحدة، أدرجت التحالف العربي بقيادة السعودية وقوات الحوثيين في القائمة السوداء للمنظمة الأممية للجهات المسؤولة عن قتل الأطفال.

إقرأ المزيد

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أكتوبر الماضي في مجلس الأمن الدولي إن هذه الخطوة (إدراج التحالف العربي والمقاتلين الحوثيين في القائمة)، تأتي نظرا لأن العمليات العسكرية من الطرفين أسفرت خلال العام 2016 عن مقتل وإصابة حوالي 1100 طفل و502 آخرين في 2017.

واعتبر أن التحالف العربي يتحمل المسؤولية عن 683 حالة قتل وإصابة طالت أطفال اليمن.

وتعتبر قضية بيع بريطانيا الأسلحة للسعودية مسألة مثيرة للجدل في المجتمع والأوساط السياسية بسبب ضربات التحالف العربي على اليمن.

إقرأ المزيد

وسبق لمجموعة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" العام الماضي، وحاولت حمل القضاء البريطاني على إلغاء التراخيص الصادرة عن السلطات البريطانية لتوريد القنابل الذكية والطائرات المقاتلة وأنواع أخرى من الأسلحة إلى السعودية، لمنع استخدامها في الحملة العسكرية للتحالف العربي على اليمن، إلا أن المحكمة العليا في لندن، رفضت الدعوى.

وجاءت هذه الحملة بعد أن أشارت تقارير متفرقة إلى أن الطيران السعودي استخدم قنابل عنقودية بريطانية في الغارات على اليمن.

المصدر: وكالات

إياد قاسم