أنقرة تعلن تصفية 20 مسلحا كرديا على أراضيها في أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن قوات الأمن استطاعت القضاء على 20 مسلحا بينهم قيادي في حزب العمال الكردستاني، بعمليات أمنية جرت داخل البلاد خلال الأسبوع الأخير.

وأضافت الوزارة: "نفذت قوات الأمن التركية خلال الفترة الممتدة من 26 فبراير الماضي، وحتى الـ5 من مارس الجاري، 1079 حملة مداهمة لأوكار التنظيمات الإرهابية في عموم البلاد".

"القوات الأمنية التركية، تمكنت من قتل 7 إرهابيين، وألقت القبض على 5 آخرين، فيما سلّم 8 إرهابيين أنفسهم للسلطات".

وذكرت الداخلية التركية، أنه تم خلال حملتها كذلك توقيف 216 شخصا للاشتباه بصلتهم بحزب العمال الكردستاني "بي كا كا"، و46 آخرين للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش".

كما أوقفت السلطات التركية خلال حملاتها 765 شخصا في إطار مكافحة منظمة غولن المتهم بتنفيذ انقلاب منتصف يوليو 2016، و37 آخرين للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيمات يسارية إرهابية مختلفة.

وتمكنت قوات الأمن التركي من تدمير 27 ملجأ ومخبأ لمسلحي العمال الكردستاني في مداهمات نفذت في ولايات ماردين، وتونجه إيلي وشرناق وتوقاط وبتليس وبينغول ودياربكر.

وضبطت قوات الأمن 578 كيلوغراما من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، و17 قنبلة يدوية و27 بندقية و 55 ألفا و526 طلقة لأسلحة متنوعة.

المصدر: الأناضول

نتالياعبدالله