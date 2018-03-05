المدير التنفيذي للّوبي اليهودي يدهش نتنياهو برؤيته لحل الدولتين

في موقف قد يثير امتعاض القيادة الإسرائيلية وأنصارها في واشنطن، دعا أحد زعماء اللوبي اليهودي الأمريكي "أيباك" إلى ضرورة حل الدولتين وإقامة "دولة فلسطينية لها مستقبلها الخاص".

وشدّد المدير التنفيذي لـ"أيباك" هوفارد كور في خطاب ألقاه خلال المؤتمر السنوي للمنظمة أمس الأحد، على أهمية السلام لإسرائيل، وقال: "علينا جميعا العمل على مستقبل يستند إلى وجود دولتين لشعبين، واحدة يهودية تتمتع بحدود آمنة وقابلة للدفاع عنها، وأخرى فلسطينية لها علمها ومستقبلها الخاص".

وأضاف: "اليوم يبدو هذا الحلم بعيد المنال، وهذا أمر مأساوي".

وتابع: "غياب عملية سلام بناء أمر لا يسر، لأنه يستحيل ضمان أمن إسرائيل بشكل كامل وتحقيق وعدها بالكامل ما لم تتعايش بسلام مع جيرانها".

واعتبر كور أن الطريق الوحيد للسلام يمر عبر المفاوضات المباشرة بين الطرفين، ملقيا اللوم على السلطة الفلسطينية "لتهربها من الحوار منذ سنوات، وتفادي مواجتهه".

ولفت زعيم "أيباك" إلى ما وصفه بدفء العلاقات بين إسرائيل وبعض الدول العربية، واعتبر أن هذه العلاقات الناشئة هي "قوة تدفع للاعتدال" وتشكل "رسالة إلى القيادة الفلسطينية مفادها، أن تحقيق المستقبل المشرق ممكن عندما تبتعد عن كراهية استمرت لأجيال، وتختار العيش بسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل اليهودية".

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وجاءت دعوة كور لحل الدولتين عشية المحادثات المقررة اليوم الاثنين بين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي صرح أكثر من مرة بمعارضته قيام دولة فلسطينية.

ووصل نتنياهو أمس إلى واشنطن في زيارة تستغرق خمسة أيام، لمباحثات مع ترامب والمشاركة في مؤتمر "أيباك"، الذي سيلقي فيه كلمته غدا الثلاثاء.

المصدر: The Times of Israel

متري سعيد