إعلامي مصري يكشف ما اشترطه الجيش المصري على مرسي قبل تنحيته

كشف الإعلامي المصري عماد الدين أديب، عن مطالب القوات المسلحة المصرية للرئيس السابق محمد مرسي بعد توليه الحكم بـ6 أشهر.

وذكر أديب، أن محمد مرسي طلب في ديسمبر 2012 زيارة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بعد توليه الرئاسة بـ6 أشهر.

وأوضح أديب، أنه وقبل أن يتحدث مرسي لأعضاء المجلس الأعلى "تليت على مسامعه ورقة مثل بيانات القوات المسلحة التي صدرت في يناير، ورد فيها خمس نقاط تقريبا، شددت على ضرورة أن يحاور الرئيس الشرعي للبلاد القوى السياسية لخلق حالة من التراضي العام مع كافة القوى، وألا يتجاوز حقوقه الدستورية، ويعمق الحياة السياسية في البلاد، وأن يكون رئيسا لكل المصريين حتى لا توضع القوات المسلحة أمام خيار صعب".

وأشار أديب إلى أن هذا البيان، يؤكد أن القوات المسلحة كانت تقف مع الشرعية، ومنحت محمد مرسي الفرصة الكاملة لإدارة البلاد وتوحيد الصف الداخلي ولكنه لم يفعل.

المصدر: "صدى البلد"