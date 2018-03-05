مسلحو الغوطة الشرقية يطلبون المساعدات الإنسانية شرطا لإخراج المدنيين

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن مسلحي الغوطة الشرقية وعدوا بالسماح للمدنيين بالخروج عبر الممر الآمن الذي فتحه الجيش السوري، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إليهم.

وأعلنت الأمم المتحدة إرسالها أول قافلة مساعدات إنسانية الاثنين إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق، الخاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة.

ويبلغ إجمالي حجم المعونات الإنسانية 247 طنا. وسيتم إيصالها بمساعدة المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة الذي يعمل على تأمين طرق وصول هذه القافلة.

ودخلت الهدنة الإنسانية المقررة في الغوطة الشرقية يومها السابع وهي تبدأ من الساعة 9.00 صباحا وتستمر حتى الساعة 14.00 ظهرا.

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وسبق لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وأعلن الأحد أن منظمات الأمم المتحدة وحلفاءها تلقوا الموافقة على إيصال المساعدات لسبعين ألف شخص في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن القافلة الإنسانية مكونة من 46 شاحنة، وتنقل مواد طبية وغذائية وأطعمة تكفي لسبعة وعشرين ألفا وخمسمئة شخص.

ولفت إلى تلقي تأكيدات بأن المساعدات المتبقية التي تمت الموافقة عليها، سيتم إيصالها في الثامن من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات

أحمد باديان