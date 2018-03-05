الأمم المتحدة تسيّر قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية

أرسلت الأمم المتحدة اليوم الاثنين أول قافلة مساعدات إنسانية إلى مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، الخاضعة لفصائل المعارضة المسلحة.

وأفادت مراستلنا في دمشق بأن قافلة المساعدات الإنسانية المكونة من 46 شاحنة، وصلت اليوم الاثنين إلى معبر مخيم الوافدين.

وسبق لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وأعلن الأحد أن منظمات الأمم المتحدة وحلفاءها تلقوا الموافقة على إيصال المساعدات لسبعين ألف شخص في منطقة دوما بالغوطة الشرقية، مشيرا إلى أن القافلة الإنسانية مكونة من 46 شاحنة وتنقل مواد طبية وغذائية وأطعمة تكفي لسبعة وعشرين ألفا وخمسمئة شخص.

وأشار إلى تلقي تأكيدات بأن المساعدات المتبقية التي تمت الموافقة عليها، سيتم إيصالها في الثامن من الشهر الجاري.

ولفت إلى أن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا علي الزعتري، سيتقدم القافلة، فيما أعرب الزعتري عن أمله في أن تنطلق القافلة وفق الخطة.

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وأبدت الأمم المتحدة استعدادها مع حلفائها، لدخول المناطق الأخرى المحاصرة والأماكن التي يصعب الوصول إليها فور سماح الظروف بذلك.

ودعت الأمم المتحدة كافة أطراف النزاع في سوريا إلى عدم عرقلة الوصول الإنساني الدائم وغير المشروط إلى كافة المحتاجين، مؤكدة أنها ستواصل تقديم المساعدات للمتضررين الذين هم بأمسّ الحاجة إليها.

المصدر: RT + وكالات

أحمد باديان