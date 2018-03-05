المقاتلات المصرية ترافق طائرة ولي العهد السعودي (فيديو)
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نشرت وسائل الإعلام السعودية فيديو لسرب مقاتلات رافال مصرية حلّقت لاستقبال طائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحظة دخولها الأجواء المصرية.
وتداول متصفحو "تويتر" في السعودية، صور سرب المقاتلات المصرية المرافقة لطائرة الأمير محمد بن سلمان، وأرفقوها بعبارات معبرة عن عمق العلاقات بين القاهرة والرياض.
المقاتلات الحربية المصرية ترافق طائرة ولي العهد اثناء دخوله الاجواء المصرية، .. #سمو_ولي_العهد#ولي_العهد_في_القاهره#الامير_محمد_بن_سلمان_نور_مصرpic.twitter.com/Ts4rUiqFQo— بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) March 4, 2018
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مطار القاهرة الدولي.
المصدر: وكالات
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