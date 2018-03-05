المقاتلات المصرية ترافق طائرة ولي العهد السعودي (فيديو)

نشرت وسائل الإعلام السعودية فيديو لسرب مقاتلات رافال مصرية حلّقت لاستقبال طائرة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لحظة دخولها الأجواء المصرية.

وتداول متصفحو "تويتر" في السعودية، صور سرب المقاتلات المصرية المرافقة لطائرة الأمير محمد بن سلمان، وأرفقوها بعبارات معبرة عن عمق العلاقات بين القاهرة والرياض.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في مطار القاهرة الدولي.

المصدر: وكالات