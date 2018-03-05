الشرطة الإسرائيلية: عملية الدهس في عكا تمت بـ"دوافع قومية"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن عملية الدهس التي وقعت في مدينة عكا شمال إسرائيل، وأصيب فيها جنديان وأحد عناصر حرس الحدود ومدني واحد، نفذت "بدوافع قومية".

وقالت الشرطة: "التحقيق في ملابسات الحادث، وكذلك البينات والأدلة التي تم جمعها، تشير إلى أنه حادث إرهابي وقع بدوافع قومية".

وأضافت أنها تمكنت من تحديد هوية الجاني، الذي أشارت التقارير إلى أنه مواطن عربي من سكان مدينة شفاعمرو، دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.

وجاء بيان الشرطة بعد تقارير تحدثت عن أن مسوّغات الحادث تلخصت في غضب السائق إثر تحرير غرامة مالية له بعد مخالفته قوانين السير.

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وقال شاهد عيان كان في موقع الحادث حسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، إن "السائق غرّم بـ290 دولارا بسبب ركن مركبته في موقف مخصص للمعاقين، مما أثار غضبه ليصعد بسيارته على الرصيف ويصطدم بإشارة ضوئية وبعض الشجيرات، ويدهس شرطي حرس الحدود".

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وفي التفاصيل كذلك، صدمت سيارة الجاني الضحية الأولى خارج السوق في مدينة عكا، قبل أن تواصل طريقها في اتجاه محطة القطارات لتصدم هناك الضحيتين الأخريين، قبل أن يطلق جندي مسلح تواجد في المكان النار على السائق.

المصدر: ar.timesofisrael.com

نتاليا عبدالله