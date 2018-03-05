 
مباشر

واشنطن تجدد اتهام موسكو بقتل المدنيين

أخبار العالم العربي

واشنطن تجدد اتهام موسكو بقتل المدنيينأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jxyn

اتهمت الإدارة الأمريكية موسكو من جديد بالضلوع في قتل المدنيين وهذه المرة في الغوطة الشرقية، زاعمة بأن الطائرات الروسية أغارت على الغوطة أواخر الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض: "الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 فبراير الماضي"، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية.

وأضاف: "واصلت روسيا تجاهل شروط وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة مكافحة الإرهاب".

الخارجية الروسية مؤخرا، نبّهت بالصور والأدلة إلى خطورة الوضع الكارثي في الرقة جراء قصف التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأشارت إلى أن جميع النداءات الروسية والسورية لفتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين عن الرقة، لم تلق أي رد من التحالف. 

إقرأ المزيد
عناصر للشرطة العسكرية الروسية قرب معبر الوافدين استمرار الهدنة في الغوطة الشرقية رغم هشاشتها

بيان البيت الأبيض الاتهامي، صدر في ضوء تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية بعد تأمينه ممرات آمنة لخروج المدنيين.

المصدر: وكالات 

نتاليا عبدالله 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة