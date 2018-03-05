واشنطن تجدد اتهام موسكو بقتل المدنيين

اتهمت الإدارة الأمريكية موسكو من جديد بالضلوع في قتل المدنيين وهذه المرة في الغوطة الشرقية، زاعمة بأن الطائرات الروسية أغارت على الغوطة أواخر الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض: "الطائرات الروسية نفذت ما لا يقل عن 20 مهمة في الغوطة الشرقية في الفترة بين 24 و28 فبراير الماضي"، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية أقلعت من قاعدة حميميم في اللاذقية.

وأضاف: "واصلت روسيا تجاهل شروط وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة وقتل المدنيين الأبرياء بذريعة مكافحة الإرهاب".

الخارجية الروسية مؤخرا، نبّهت بالصور والأدلة إلى خطورة الوضع الكارثي في الرقة جراء قصف التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وأشارت إلى أن جميع النداءات الروسية والسورية لفتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين عن الرقة، لم تلق أي رد من التحالف.

إقرأ المزيد

بيان البيت الأبيض الاتهامي، صدر في ضوء تقدم الجيش السوري في الغوطة الشرقية بعد تأمينه ممرات آمنة لخروج المدنيين.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله