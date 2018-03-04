مركز المصالحة الروسي: المسلحون استهدفوا نقطة طبية في الغوطة الشرقية

أفاد رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، بأن المسلحين استهدفوا نقطة طبية في الغوطة الشرقية خلال فترة وقف إطلاق النار، مؤكدا عدم إصابة أحد بجروح.

وقال يفتوشينكو في هذا الصدد: "استهدف المسلحون من مواقعهم في الساعة 12:50، نقطة طبية على الطرف الغربي لمنطقة الريحان، القريبة من حاجز العبور.. حيث انفجرت 6 قنابل على مسافة 200 إلى 400 متر غربي النقطة الطبية".

وفي نفس السياق، أكد رئيس المركز، أن الجماعات المسلحة مستمرة في منع المدنيين السوريين من مغادرة الغوطة الشرقية، واستهداف الممر الإنساني المخصص لخروجهم.

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وقال: "اليوم مرة أخرى، لم يتمكن أحد من المدنيين من مغادرة المنطقة.. الجماعات المسلحة تغلق مخارج العبور.. المسلحون يطلقون باستمرار النار على الممر الآمن وعلى الطريق المؤدية إلى نقطة العبور إلى مخيم الوافدين بالإضافة إلى نقطة العبور نفسها".

وفي سياق آخر، أكد يفتوشينكو أن 412 شخصا عادوا إلى منازلهم، خلال الساعات الـ24 الماضية، موضحا أن من بينهم 29 عادوا إلى محافظة حماة و12 إلى حمص و9 إلى دمشق و362 لدير الزور.

وأضاف أنه على الرغم من استمرار التوتر في عدد من المناطق في سوريا، يواصل المركز الروسي للمصالحة العمل على تسوية الوضع الإنساني في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: وكالات