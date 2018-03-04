السيسي وبن سلمان يؤكدان مواصلة العمل للتصدي للتدخلات الإقليمية ومنع محاولات بث الفرقة والتقسيم

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مواصلة عمل البلدين للتصدي للتدخلات الإقليمية ومنع محاولات بث الفرقة والتقسيم.

أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مواصلة عمل البلدين للتصدي للتدخلات الإقليمية ومنع محاولات بث الفرقة والتقسيم.

ونقلت صحيفة "الأهرام" المصرية، عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، قوله إن السيسي وولي العهد السعودي عقدا لقاء ثنائيا في قصر الاتحادية في العاصمة المصرية، تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

ووفقا لراضي، أكد الرئيس المصري، "حرص بلاده على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي مع السعودية في مختلف المجالات، انعكاسا لمستوى العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين الدولتين، مشيرا إلى التوقيت الهام والدقيق لزيارة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لمصر، علي ضوء التحديات الكبيرة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط، الأمر الذي يفرض التنسيق المتبادل بين مصر والسعودية".

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ومن جانبه، أكد الأمير محمد بن سلمان، "تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة زخما إلى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي، وأن تدعم أواصر التعاون الثنائي في جميع المجالات، بما يساهم في تعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف المخاطر التي تتعرض لها الأمة في الوقت الراهن".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أنه "تم خلال اللقاء التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، ولاسيما الاقتصادية والاستثمارية منها، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة، في ضوء ما يتوافر في البلدين من فرص استثمارية واعدة، وخاصةً في مجال الاستثمار السياحي بمنطقة البحر الأحمر، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات السياحية الكبيرة لتلك المنطقة".

وأضاف: "كما أكد الجانبان، مواصلة العمل معا من أجل التصدي للتدخلات الإقليمية، ومحاولات بث الفرقة والتقسيم بين دول المنطقة، والتوحد كجبهة واحدة لمواجهة المخاطر والتحديات التي تتعرض لها المنطقة العربية، وعلى رأسها الإرهاب والدول الداعمة له".

وفقا لراضي، أكد السيسي هذا السياق، "على ما يشكله أمن دول الخليج من جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا عدم السماح بالمساس به والتصدي بفعالية لما تتعرض له من تهديدات".

المصدر: الأهرام