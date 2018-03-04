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القاهرة: ترامب يناقش هاتفيا مع السيسي الوضع الإقليمي

أخبار العالم العربي

القاهرة: ترامب يناقش هاتفيا مع السيسي الوضع الإقليمي
Reuters /Jonathan Ernst
صورة أرشيفية
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قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتصل هاتفيا بالرئيس عبد الفتاح السيسي لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأوضح راضي في بيان صدر عن الرئاسة المصرية اليوم الأحد :" تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تطوير مختلف جوانب العلاقات المصرية الأمريكية والارتقاء بها على الأصعدة المختلفة في ضوء ما تتسم به من طابع استراتيجي".

وأضاف البيان الرئاسي المصري:" تمت أيضا مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وما يرتبط بها من تطورات لا سيما في ضوء الوضع الإقليمي المتأزم وذلك بهدف التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة".

المصدر: "رويترز"

علي الخطايبة

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