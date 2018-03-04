الأسد لأنصاري: نرفض التدخلات الخارجية في شؤون سوريا

رفض الرئيس السوري بشار الأسد، التدخلات الخارجية في شؤون بلاده، مشددا على أن هجوم تركيا على مدينة عفرين يجعل الوثوق في أنقرة أمرا مستحيلا.

وقال الأسد، خلال لقائه كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، إن "الشعب السوري هو صاحب القرار الأخير في أي خيارات سياسية مستقبلية تتعلق ببلده"​​​.

وأضاف، "العدوان التركي الحالي على عفرين دليل جديد على استمرار تركيا بسياستها العدوانية تجاه سوريا، وإثبات آخر على أن الوثوق بهذه السياسة والقائمين عليها أمر غير ممكن".

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وأكد الرئيس السوري على أهمية التنسيق المسبق والدائم بين سوريا والدول الصديقة حول مختلف القضايا في المرحلة الحساسة الأنية، التي تمر بها المنطقة، مشيرا إلى ضرورة وضع أرضية مشتركة لأهم مخرجات مؤتمر سوتشي.

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من جانبه، أكد أنصاري حرص بلاده الدائم على التنسيق والتشاور مع دمشق في مختلف المجالات، وأن أي جهد ستقوم به إيران لدعم الحل السياسي للأزمة سيكون بالاتفاق مع القيادة السورية.

المصدر: وكالات