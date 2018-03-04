العاهل الأردني يستقبل قائد القوات الجوية البريطانية في عمان

استعرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بقائد القوات الجوية البريطانية ستيفن هيليير في عمان اليوم الأحد، العلاقات بين المملكتين خصوصا في المجالات العسكرية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن اللقاء الذي حضره إلى جانب الملك، رئيس هيئة الأركان الأردنية محمود فريحات، بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.

كما حضر اللقاء من الجانب البريطاني بالإضافة للوفد العسكري المرافق لقائد القوات الجوية البريطانية، سفير المملكة المتحدة لدى عمان.

المصدر: "بترا"

علي الخطايبة