رويترز: ماي وترامب يتفقان على ضرورة أن تستخدم روسيا نفوذها لوقف دمشق حملتها في الغوطة الشرقية

أفاد مكتب رئاسة الحكومة البريطانية، بأن رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، اتفقت مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هاتفيا على ضرورة أن تستخدم روسيا نفوذها لتوقف دمشق حملتها في الغوطة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان أيضا قد تواصل هاتفيا مع نظيره الإيراني، حسن روحاني، في وقت سابق من اليوم، طالبا ممارسة الضغوط على الحكومة السورية لوقف هجماتها على الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

وفي نفس السياق، أجرت باريس ، أمس السبت، سلسلة اتصالات هاتفية، لبحث تطبيق الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية.

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وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، هاتف نظراءه الأمريكي، ريكس تيلرسون، والتركي مولود تشاويش أوغلو والسعودي عادل الجبير، لبحث كيفية ممارسة الضغوط من أجل تطبيق الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية.

وأشارت إلى أن لودريان سيتواصل أيضا مع نظرائه الألماني والبريطاني والأردني.

المصدر: وكالات

إياد قاسم