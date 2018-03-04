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رويترز عن الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعو روحاني للضغط على دمشق لوقف قصف الغوطة الشرقية

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رويترز عن الإليزيه: الرئيس الفرنسي يدعو روحاني للضغط على دمشق لوقف قصف الغوطة الشرقية
Reuters Philippe Wojazer - Alessandro Bianchi
الرئيسان، الفرنسي إيمانويل ماكرون، والإيراني حسن روحاني
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أفاد قصر الإليزيه، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون طلب من نظيره الإيراني، ممارسة الضغوط على الحكومة السورية لوقف هجماتها على الغوطة الشرقية في ريف دمشق.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية، كانت قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن باريس تريد أن تساهم إيران بطريقة "إيجابية" في حل الأزمات في الشرق الأوسط.

وأضافت الوزارة: "وبهذا الصدد ستتم مناقشة الأزمة في سوريا والوضع الإنساني هناك بوجه خاص إلى جانب قضايا إقليمية أخرى تلعب إيران دورا فيها".

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ووفقا لوكالة "رويترز" فإن الوزارة أشارت إلى أن  البرنامج الإيراني لتطوير الصواريخ الباليستية يبعث على القلق الكبير، وذلك قبل يوم من زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى طهران.

المصدر: رويترز

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