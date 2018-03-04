ضبط شخص يبيع فتاة بمبلغ 7000 دولار في بغداد!

أفاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية، بضبط متهم بـ"الاتجار بالبشر" متلبسا أثناء بيعه فتاة ذات 17 عاما بمبلغ 7 آلاف دولار جنوبي العاصمة بغداد.

وأوضح مكتب المفتش في بيان اليوم الأحد، أن "عملية الضبط تمت بناء على معلومات مكتب المفتش العام الخاصة، حيث نصبت مفرزة أمنية يترأسها مدير تفتيش بغداد اللواء حسين علي دانه كمينا للمتهم وضبطته متلبسا ببيع فتاة بعمر 17 عاما بمبلغ 7000 دولار في منطقة الدورة جنوب بغداد بغية استغلالها لأغراض الدعارة والاتجار بالبشر".

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ولفت إلى أن "المفرزة التفتيشية نظمت محضر ضبط ودونت إفادة الفتاة والمتهم وعرضتها أمام قاضي تحقيق خفر الرصافة الذي قرر بدوره توقيف المتهم على ذمة التحقيق".

وكانت عمليات بغداد أعلنت، السبت 24 فبراير عن اعتقالها 4 متهمين بـ"جريمة" الاتجار بالبشر وإطلاق سراح امرأة في الأعظمية.

المصدر: السومرية نيوز

أحمد باديان