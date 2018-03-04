الخزعلي: معاملة الحشد الشعبي في ميزانية 2018 "خيانة حقيقة"

اعتبر الأمين العام لعصائب أهل الحق التابعة للحشد الشعبي العراقي عدم تثبيت منتسبي الحشد على الملاك الدائم ومساواتهم بأقرانهم في الأجهزة الأمنية في ميزانية 2018، "خيانة حقيقة".

وكتب قيس الخزعلي الأمين العام للحركة على "تويتر": "إن "عدم مساواة أبطال الحشد الشعبي بإخوانهم في الأجهزة الأمنية وعدم تثبيتهم على ملاك الدولة الدائم وبقائهم بصيغة عقود على الرغم من كل التضحيات التي قدموها، وعلى الرغم من توصيات المرجعية الدينية، خيانة حقيقية بكل معنى الكلمة".

ان عدم مساواة ابطال #الحشد_الشعبي بإخوانهم في الاجهزة الامنية وعدم تثبيتهم على ملاك الدولة الدائم وبقائهم بصيغة عقود على الرغم من كل التضحيات التي قدموها وعلى الرغم من توصيات المرجعية دينية هو خيانة حقيقية بكل معنى الكلمة.

هل جزاء الاحسان الا الاحسان

يا حكومة ويا برلمان — قيس الخزعلي (@Qais_alkhazali) March 4, 2018

ووفي بيان أصدرته حركة عصائب أهل الحق اليوم الأحد، أعربت عن دهشتها لعدم مساواة منتسبي الحشد الشعبي بأقرانهم في القوات المسلحة العراقية.

وأضافت: "الميزانية خلت مما قرره مجلس النواب حين أقر قانون الحشد الشعبي الذي دعا إلى مساواة منتسبي الحشد بأقرانهم في القوات المسلحة من حيث الراتب والمخصصات".

وذكّر البيان بأنه "تم التغاضي عن قرار مجلس النواب هذا في موازنة العام الماضي بحجة التقشف والانشغال بحرب داعش وتكاليفها الباهظة، ولم يتم إدراجه في هذه الموازنة أيضا، مما يؤشر على تعمّد إهمال حقوق رجال الحشد الشعبي البواسل".

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وأضاف: "نحن نرى أن في هذا مخالفة صريحة لتوجيهات المرجعية الدينية الشريفة التي أكدت مرارا وتكرارا على ضرورة الحفاظ على حقوق المتطوعين في الحشد الشعبي... فالذي حفظ الدولة العراقية يجب أن يكون هو صاحب الأفضلية في هذه الدولة لا أن يُظلم وتصادر حقوقه الشرعية وهذا أقل الوفاء منا لهم".

المصدر: وكالات

متري سعيد