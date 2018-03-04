إصابة شرطي وجنديين إسرائيليين بحادث دهس في عكا

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، إطلاقها النار على سائق دهس شرطيا وجنديين إسرائيليين في مدينة عكا شمالي إسرائيل، دون أن تشير إلى هوية المسؤول عن الدهس بعد.

وذكرت مصادر عبرية أن السائق أصيب بجروح خطيرة، وأن بقية المصابين في الحادث جروحهم طفيفة.

من مكان عملية الدهس في عكا قبل قليل.. pic.twitter.com/axdhr1IMlJ — يحيى حلس #غزة (@yahyaHilles) ٤ مارس، ٢٠١٨

#شاهد : سائق المركبة في عكا ما زال مصابا بعد ان اطلق النار عليه من قبل جنود الاحتلال. pic.twitter.com/5KgILE4GeN — وكالة الرأي (@alrayps) ٤ مارس، ٢٠١٨

#فيديو من مكان العملية ..



اصابة 3 جنود اسرائيليين في عملية دهس قرب محطة الحافلات بمدينة عكا المحتلة pic.twitter.com/UMgUALZ8iU — وكالة شهاب (@ShehabAgency) ٤ مارس، ٢٠١٨

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وأشارت إلى أن السائق دهس جنديا من قوات حرس الحدود بالقرب من السوق، ثم واصل سيره باتجاه محطة القطارات في المدينة ودهس جنديين، قبل أن يطلق عناصر الأمن النار عليه ويصيبوه بجروح بالغة.

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تحقق في الحادث الذي لم تتضح ملابساته بعد.

المصدر: معا

أحمد باديان