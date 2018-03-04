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إصابة شرطي وجنديين إسرائيليين بحادث دهس في عكا

أخبار العالم العربي

إصابة شرطي وجنديين إسرائيليين بحادث دهس في عكا
Reuters Ronen Zvulun
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أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد، إطلاقها النار على سائق دهس شرطيا وجنديين إسرائيليين في مدينة عكا شمالي إسرائيل، دون أن تشير إلى هوية المسؤول عن الدهس بعد.

وذكرت مصادر عبرية أن السائق أصيب بجروح خطيرة، وأن بقية المصابين في الحادث جروحهم طفيفة.

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وأشارت إلى أن السائق دهس جنديا من قوات حرس الحدود بالقرب من السوق، ثم واصل سيره باتجاه محطة القطارات في المدينة ودهس جنديين، قبل أن يطلق عناصر الأمن النار عليه ويصيبوه بجروح بالغة.

ولا تزال الشرطة الإسرائيلية تحقق في الحادث الذي لم تتضح ملابساته بعد.

المصدر: معا

أحمد باديان

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